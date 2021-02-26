Всего в регионе от коронавируса привито 32693 жителя региона, из них второй этап иммунизации прошли 15468 человек.

Всего в регионе от коронавируса привито 32693 жителя региона, из них второй этап иммунизации прошли 15468 человек.В том числе меры вакцинопрофилактики охватили почти 2 тысячи медицинских работников и более 12 тысяч человек возрастной категории 65+. Из них 1506 – это граждане старше 80 лет, 346 – старше 85 лет, 78 – старше 90 лет, 4 – старше 95 лет и 1 человек старше 100 лет.Во Владимирской области, как и в других регионах страны, планируется привить от новой коронавирусной инфекции 60 процентов взрослого населения. Это порядка 600 тысяч человек.