Женщина вместе с матерью проживает и зарегистрирована в комнате общежития площадью 15 кв.м.

Октябрьский районный суд Владимира признал незаконным и отменил постановление администрации города и обязал чиновников восстановить жительницу города и её семью в числе нуждающихся в жилье.Установлено, что женщина вместе с матерью проживает и зарегистрирована в комнате общежития площадью 15 кв.м. В 2017 году семья постановлением администрации города была признана нуждающейся в жилье.Однако в 2020 году её исключили из этого списка в связи с временным и вынужденным переездом матери. Суд в этом усмотрел нарушение прав и законных интересов женщины.