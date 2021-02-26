Угрожая, они убеждают платить на поставные счета.

Угрожая, они убеждают платить на поставные счета.Под разными предлогами жулики пытаются узнать дату и размер ежемесячного платежа, после чего провоцируют клиента банка перевести деньги на подконтрольные счета.Мошенники звонят заемщику, представляясь сотрудниками банка, накануне очередного платежа по ипотеке и уточняют, как именно он собирается платить: в отделении банка, через банкомат или приложение.Если клиент банка отвечает, что будет платить через банкомат, то аферисты сообщают ему, что реквизиты банка изменились и платеж необходимо совершить по новым реквизитам, которые будут высланы в виде ссылки на мобильный телефон. При этом мошенники угрожают жертве штрафом, если та выберет другой способ оплаты.Правоохранители напомнили, что банковские работники никогда не спрашивают реквизиты карты, логин и пароль от приложения или онлайн-банка, а также не отправляют ссылки для переводов.