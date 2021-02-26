Ограничения не касаются грузового транспорта, в отношении которого имеются действующие пропуска.

Для обеспечения безопасности дорожного движения введены дополнительные ограничения на внутренних трассах столицы и на Московской кольцевой автодороге. Они распространяются на въезд и движение транзитных грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой более 12 тонн.Ограничения не касаются грузового транспорта, в отношении которого имеются действующие пропуска, предоставляющие право на въезд и передвижение в зонах ограничения его движения. Проверить разрешение можно через Единый транспортный портал (transport.mos.ru/gruzoviki/reestr) или по телефону контакт-центра – 3210.