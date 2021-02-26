Российский актёр Вячеслав Голоднов, сыгравший одну из эпизодических ролей в культовом фильме Ворошиловский стрелок, скончался 25 февраля. Ему было 72 года. О смерти артиста сообщил в ..

Российский актёр Вячеслав Голоднов, сыгравший одну из эпизодических ролей в культовом фильме "Ворошиловский стрелок", скончался 25 февраля. Ему было 72 года.О смерти артиста сообщил в социальных сетях его другЯрослав Орляченко. Он отметил, что Голоднов был "ярчайшим артистом" и очень энергичным человеком, а также хорошим мужем, отцом и дедом. Обстоятельства смерти актёра пока не сообщаются, передаёт .