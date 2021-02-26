На площадке предприятия Белмедпрепараты произведены первые валидационные серии вакцины от коронавируса Спутник V. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) оказал полную поддержку белорусским партнерам.

На площадке предприятия "Белмедпрепараты" произведены первые валидационные серии вакцины от коронавируса "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) оказал полную поддержку белорусским партнерам.РФПИ запустила производство совместно с АО "Генериум" и РУП "Белмедпрепараты". На площадках последней начался разлив первых валидационных серий вакцины "Спутник V".Также РФПИ вместе с партнерами тестирует технологии полного цикла выпуска препарата на белорусских производственных мощностях. Это полностью обеспечит потребности республики в вакцине.Для налаживания производства фонд оказал всестороннюю поддержку партнерам из Белоруссии. Они получили документацию и биологический материал для производства препарата. Также РФПИ помог выбрать оборудование, закупить нужное сырье и расходные материалы.Белоруссия первой после России зарегистрировала "Спутник V". В октябре в стране начались клинические испытания препарата. Первую партию "Спутника" республика получила 29 декабря. В тот же день началась вакцинация.Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал совместное производство вакцины важным этапом двустороннего сотрудничества. "Между нашими странами также достигнута договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Республики Беларусь, кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины. Помощь в трансфере технологии оказывают институт Гамалеи, компания «Генериум» и РФПИ", – сказал он.РФПИ вместе с партнерами готовы полностью удовлетворить потребности Белоруссии в вакцине уже в ближайшие годы, отметил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев. Собственное производство позволит республике серьезно нарастить масштабы вакцинации, уверен он."Спутник V" – первая в мире вакцина от коронавируса. Клинические исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали эффективность препарата на уровне более 90%. Вакцина создана на хорошо проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Препаратом привились уже более 1,5 миллиона человек.Российская разработка одобрена в Аргентине, Сербии, Венгрии, Иране, ОАЭ и других странах. Отпускная цена в 10 долларов делает "Спутник V" доступной для всего мира.