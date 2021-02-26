В мероприятии приняли участие более 40 слушателей.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония принятия Присяги слушателями, проходящими обучение по программе подготовки сотрудников полиции среднего и старшего начальствующего состава. 46 сотрудников областного Управления и территориальных подразделений на районном уровне, успешно выдержавших стажировку и недавно получивших первые специальные звания, поочередно произнесли торжественную клятву на верность Российской Федерации и ее народа.После завершения торжественной части с напутственным словом к слушателям обратился начальник Центра Олег Пилипас, пожелавший успешного преодоления непростого пути получения знаний и навыков, необходимых каждому сотруднику для выполнения возложенных на полицию задач.Присутствовавший на мероприятии член совета ветеранов ОВД и ВВ Владимирской области полковник милиции в отставке Сергей Рябов поздравил коллег, отметив сложность и значимость выбранной ими профессии, требующей полной самоотдачи.В заключении собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга, и прошли торжественным маршем по Аллее памяти Центра.