Депутат Руслан Бальбек дал Незалежной четкий ответ по позиции с полуостровом. Он прокомментировал заявление командующего украинских Объединенных сил Сергея Наева о том, что Россия превращает Крым в военную базу.

Депутат Руслан Бальбек дал Незалежной четкий ответ по позиции с полуостровом. Он прокомментировал заявление командующего украинских Объединенных сил Сергея Наева о том, что Россия превращает Крым в военную базу.Народный избранник констатировал, что наша страна была вынужденасформировать на полуострове группировку военных сил в ответ на агрессивную политику состороны соседнего государства. Руслан Бальбек добавил, что Москва знает, что Киев проводит испытания новых ракетных вооружений в Херсонской и Одесской областях.Примечательно, что Украина открыто говорит об "атаках на полуостров". По словам депутата, "в этом вопросе не может быть полумер". Он подчеркнул, что российские войска в случае нападения должны иметь возможность не только отбить его, но и достойно ответить, ударив по важным управленческим центрам агрессора.Бальбек также заявил, что размещение нашей техники на полуострове – это реакция на агрессивную политику Украины. Напомним, что ранее украинская сторона сделала заявление о том, что Россия перебрасывает в Крым военную технику.Как писали "Дни.ру", полуостров вошел в состав нашей страны в начале 2014 года после масштабного голосования, где большинство жителей Крыма поддержали идею присоединения. В Киеве считают полуостров оккупированной территорией и обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела.В свою очередь российские власти утверждают, что референдум о статусе полуострова был честным и проходил в соответствии со всеми международными законами и нормами. В ЕСПЧ признали, что в российской юрисдикции с 27 февраля 2014 года.