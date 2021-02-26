В подмосковной Коломне задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из спортивных магазинов, передает . В одной из торговых точек он взял в примерочную куртку, с помощью магнита ..

В подмосковной Коломне задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из спортивных магазинов, передает "". В одной из торговых точек он взял в примерочную куртку, с помощью магнита снял с нее сигнализацию, а затем надел под свою одежду. Когда злоумышленника вычислили, он успел продать вещь. Полиция считает, что он причастен к серии аналогичных преступлений. Проводится проверка.