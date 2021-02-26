Число случаев коронавируса в Москве стабильно снижается. За последние сутки в городе выявили 1 336 зараженных. Улучшение эпидемиологической ситуации позволит снять ряд ограничений для москвичей старше 65 лет.

Число случаев коронавируса в Москве стабильно снижается. За последние сутки в городе выявили 1 336 зараженных. Улучшение эпидемиологической ситуации позволит снять ряд ограничений для москвичей старше 65 лет.Коронавирусные ограничения для жителей столицы старшего возраста могут перевести из обязательных в рекомендательные, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. "Будем надеяться, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться, чтобы защитить себя», — отметил градоначальник.Текущая эпидемиологическая обстановка позволяет отменить ограничения для москвичей старшего возраста. Сейчас в столице ежедневно выявляют не более 1500 случаев коронавируса, тогда как в конце прошлого года эта цифра доходила до 7-8 тысяч.Снижается и суточное число госпитализаций: от 500 до 600 в феврале, Несколько месяцев назад – около 1,5-1,7 тысячи.Москва уже отменила значительную часть коронавирусных ограничений. Школьники вернулись к очному обучению, рестораны, бары и другие заведения работают после 23 часов. Требование о переводе 30% сотрудников на удаленную работу перевели в разряд рекомендательных.На фоне большинства других стран и городов ситуация в Москве очень благоприятная. Например, власти Финляндии с 8 по 28 марта вводят очередной локдаун. А в российской столице последние коронавирусные ограничения могут отменить уже в ближайшие месяцы.Москва способна стать одним из первых мегаполисов, где можно жить и не опасаться за свое здоровье. Такого успеха позволили добиться своевременные и сбалансированные меры властей, самоотверженность врачей, ответственное отношение горожан к себе и окружающим, а также вакцинация. Число москвичей, сделавших прививку от ковида, превысило 600 тысяч.Важную роль играет и созданная в Москве мощная цифровая инфраструктура. Так, для анализа КТ-изображений активно используется искусственный интеллект. Также с октября прошлого года в 46 московских поликлиниках работает система поддержки принятия врачебных решений.