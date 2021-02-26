По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей...

«Оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве совместно с УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.По предварительным данным, соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота Российской Федерации. Злоумышленники действовали в нескольких регионах страны, используя около двухсот созданных ими подконтрольных организаций.За свои услуги участники группы получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств. По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по местам проживания задержаны семь подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор – 56-летняя жительница столицы.Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.Оперативниками проведено 14 обысков, в ходе которых обнаружены более 50 телефонов, банковские карты, ключи от системы «Банк-клиент», сим-карты, жесткие диски и электронные носители информации. Также изъяты свыше тысячи печатей различных организаций, документация, черновые записи и денежные средства в размере около 10 миллионов рублей, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание возможных соучастников противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео