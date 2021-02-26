25-летний житель Мурома признан виновным в использовании поддельного водительского удостоверения. Судом установлено, что молодой человек за 33 тысячи рублей купил на торговой площадке в

25-летний житель Мурома признан виновным в использовании поддельного водительского удостоверения. Судом установлено, что молодой человек за 33 тысячи рублей купил на торговой площадке в Интернете поддельное водительское удостоверение на право управление легковым автомобилем. При этом злоумышленник знал, что документ поддельный и получен незаконным способом. Впрочем, предъявил водительские права сотруднику дорожно-патрульной службы, который остановил автомобиль злоумышленника.