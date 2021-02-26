Их откроют по специальностям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия» и «Сельскохозяйственные биотехнологии».

В 2020 году Никологорский аграрно-промышленный колледж получил более 41,5 млн рублей на создание 5 современных мастерских по специальностям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия» и «Сельскохозяйственные биотехнологии». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.«Ежегодно в них будет обучаться более тысячи человек», - уточнили в департамент образования Владимирской области.Для студентов закупили мультимедийное оборудование: моноблоки, персональные компьютеры, ноутбуки, интерактивные панели, тренажёрный комплекс, демонстрационный комплекс «Демо-ПП».Новое лабораторное и производственное оборудование, а также методическое обеспечение позволяет повышать квалификацию педагогов. При помощи обновлённых программ обучено уже 69 педагогов образовательных организаций региона.Для воспитанников детских садов и учащихся школ разработаны три дополнительные общеразвивающие программы: «Юный сити-фермер», «Цветоводство» и «Основы вождения тракторов и сельскохозяйственных машин».В конце прошлого года 35 воспитанников детских садов посёлка Никологоры прошли обучение по программе «Юный сити-фермер» и сдали зачёт в ходе мини-чемпионата KidSkills на базе мастерской «Сити-фермерство».В целом в 2020 году по программам профобразования в колледже прошли обучение более 450 человек, среди них 33 педагога школ Вязниковского района и 18 преподавателей и мастеров производственного обучения.