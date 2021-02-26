Во Владимире она наступит уже 5 марта. Внуки Алексея Фатьянова и Бориса Мокроусова рассказали о программе вечера и мемориальной работе.

Во Владимире она наступит уже 5 марта. В этот день публике представят литературно-музыкальную композицию "Соловьиная весна" Алексея Фатьянова. Гостями нашей студии стали Анна Фатьянова-Китина, внучка поэта и Максим Мокроусов, внук композитора Бориса Мокроусова. Творческий тандем Алексея Фатьянова и Бориса Мокроусова подарил стране 3 десятка легендарных песен. "Вестям" их внуки рассказали о программе вечера и мемориальной работе, которую ведут.