В Петушинском районе двух 26-летних парней будут судить за угон автомобиля, который был припаркован у одного из домов в поселке Вольгинский. Как установили полицейские, молодые люди через

В Петушинском районе двух 26-летних парней будут судить за угон автомобиля, который был припаркован у одного из домов в поселке Вольгинский. Как установили полицейские, молодые люди через незапертую дверь проникли в салон ВАЗ 8-й модели. Злоумышленники сломали блокировку руля, повредили замок зажигания и угнали автомобиль. Фигуранты пояснили, что после распития спиртных напитков решили покататься на