В подмосковных Мытищах женщина и её новорожденная дочь умерли после домашних родов. Региональные следователи проводят проверку по факту случившегося. Накануне новоиспечённая мать родила ..

В подмосковных Мытищах женщина и её новорожденная дочь умерли после домашних родов. Региональные следователи проводят проверку по факту случившегося.Накануне новоиспечённая мать родила ребёнка в ванной, при этом она даже не стала вызывать "скорую помощь". Но после этого её состояние начало ухудшаться, в результате чего она и её ребёнок были госпитализированы в реанимацию. Врачи оказали им всю возможную помощь, однако оба пациента скончались, сообщает сайт "".