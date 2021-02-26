Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети заключили соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар-песок. Договоренность действует до 1 апреля 2021 года.

Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети заключили соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар-песок. Договоренность действует до 1 апреля 2021 года.В последнее время цены на продукты стремительно растут. Например, сообщалось о подорожании мяса, колбасных и хлебобулочных изделий, яиц и некоторых овощей. Но среди неутешительных новостей есть и хорошая: стоимость подсолнечного масла и сахара-песка не будет меняться до конца августа 2021 года.Компаниям якобы выгодно такое решение, поскольку они хотят предотвратить введение экспортной пошлины. Потенциальные потери, которая может понести отрасль, пока никто не оценивал. Поступят ли предложения об изменении цены на данную продукцию после 1 апреля, пока также неизвестно.Итак, зафиксированная в декабре 2020-го отпускная стоимость подсолнечного масла в 95 рублей за литр будет поддерживаться в течение полугода. Что касается сахара-песка, то его можно будет приобрести у производителей за 36 рублей за килограмм. Розничные цены немного иные: подсолнечное масло и сахар-песок будут стоить 110 и 45 рублей соответственно.Напомним, ранее – подорожании пластиковой упаковки. Ее стоимость увеличилась на 10-15%. По мнению зампредседателя "Руспродсоюза" Дмитрия Леонова, необходимо избавиться от таможенных пошлин и активизировать конкуренцию между российскими и зарубежными производителями, чтобы тара подешевела.