Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Россия вернула стране Крым. Ему ответил политик и бывший сенатор Франц Клинцевич.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Россия вернула стране Крым. Ему ответил политик и бывший сенатор Франц Клинцевич.Днем 26 февраля в Сети распространилась видеозапись обращения украинского лидера к российским властям. Владимир Зеленский назвал Крым "сердцем", которое "вырвали" у Незалежной семь лет назад. Президент подчеркнул, что отношения Киева и Москвы улучшатся только после возвращения территории.Выступление политика прокомментировал Франц Клинцевич. По его словам, вопрос принадлежности Крыма был решен раз и навсегда еще в 2014 году. Зеленский и сам это прекрасно понимает. "Он выполнил распоряжение хозяина (США – Прим.ред.), отработал как артист, сыграл хорошую роль", – отметил эксперт.Бывший сенатор уверен: Зеленский продолжит играть роль президента европейской страны. Однако ни к чему хорошему это не приведет. Клицевич заявил, что никто на Украине не верит президенту, жители страны уже давно привыкли к его лицемерию. "Искренности там нет", – цитирует политика Life.ru.Ранее стало известно, что Владимир Зеленский . Площадка должна объединить украинских дипломатов и их зарубежных коллег. Главной целью платформы является координация усилий на международном уровне для возвращения полуострова.Напомним, Крым вошел в состав России в начале 2014 года после масштабного референдума, где большинство избирателей выступили за присоединение. Киев назвал полуостров "временно оккупированной территории". Москва же сообщила, что голосование прошло в соответствии со всеми международными законами.