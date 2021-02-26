Яркие интернет-кадры недели - в нашем традиционном обзоре.

Яркие интернет-кадры недели- в нашем традиционном обзоре. Наша коллега Мария Платанюк представит дайджест сетевых новостей.Автобусные хроники, заезд в снежную целину и сказочное гало над Успенским собором. Самое интересное сетевое - в одном обзоре прямо сейчас.Продолжаем острую тему последних недель. Автобусного кризиса, который на себе ощутили все. И картина пока меняется мало. Поездка в общественном транспорте- настоящее испытание нервов на прочность. Автобусы ломаются и стоят в пробках.А это уже крик души из Энергетика. Пост в "Подслушано во Владимире". Уехать невозможно. Один автобус вообще не вышел на линию. А вот и - продолжение темы. Настоящий полный привод. И если нет коня железного, можно пересесть на обычного.А далее- разборки во владимирских такси. Услуги таксомоторов стали особенно востребованы. Вот один из инцидентов. У пассажирки не прошла оплата картой.Календарная зима, похоже, дала последний бой. И на минувшей неделе сеть вновь наполнили снежные фото и видео. В Вязниковском Подслушано"- таймлапс расчистки сугробов.- Одновременно, пользователи замерили их толщину. Она составила 70 сантиметров.Эту же отметку преодолели и сугробы в Гороховце.Кстати, в Вязниках сравнили февраль нынешний и прошлогодний. В 2020-ом уже была весна.А вот необычные снимки в , терпение лопнуло у одного из водителей. На парковке он разместил объявление: "Все снегопады чистил себе и соседям. Займёте место вечером- прокляну".Обильные осадки добавили драйва участникам ралли-спринта "Вязниковский венец". Вот он, настоящий заезд в снежную целину.Александровский паблик насыщен постами об авариях. Ситуация на дорогах сложная. Это авария на улице Советской. В пассажирский автобус въехал грузовик. Как пишут очевидцы, к счастью, никто не пострадал, но очень испугались дети. На Двориковском шоссе на одном из крутых поворотов фура съехала в кювет.Следующее видео - также из . На улице Терешковой дотла сгорел автомобиль.Дорожную тему дополняет коммунальная. Пользователи зафиксировали, как в сторону Каринского едут мусоровозы. Сеть задаётся вопросом: "Там устраивают новую свалку?".А это вновь владимирское "Подслушано"- ржавые реки на улице Горького.И немного позитива. Птицы - тоже в ожидании весны. Необычные кадры пернатых- в группе "Природа Владимирской области"Одинокая самка клеста на одной из дорог Судогодского района. Первый грач, увиденный в этом году. Дятел -мечтатель во владимирском парке "Дружба".Красота - рядом. Достаточно просто сделать паузу.Это доказывают и снимок из владимирского паблика. Сказочное гало над Успенским кафедральным собором. На "паузе" пока и этот снежный влюбленный. "Пошёл с девушкой на свидание, а она сказала, что немного задержится". Ждём, когда погода для приятных встреч и прогулок станет более комфортной. Что ни говори, от зимы, мы пожалуй, устали.Ровно через неделю самое интересноеиз онлайна обсудим офлайн. Вести-Владимир на связи всегда. В том числе и пономеру "вестийного" вацапа +7-919-019-62-62. Довстречи.