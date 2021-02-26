Была проведена встреча отборочной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!»...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организована и проведена встреча отборочной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!»В состав комиссии вошли: заведующая центром профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Елена Деменко, начальник отдела по координации и взаимодействию с органами исполнительной власти ГБУ «Городская реклама и информация» Александр Якушин, врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве Иван Журавлёв, врио начальника 1 отделения ОМВП (Отдел межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики) УНК Мария Охтерлоне, главный специалист-эксперт 1 отделения ОМВП УНК Анастасия Бондарева.По итогам мероприятия отобраны лучшие работы:- коллектив ГБОУ «Русь» в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;- коллектив ГБОУ Школа № 1286 г. Москвы в номинации «Буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;- коллектив Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и ГКОУ г. Москвы «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 102» в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» для участия в федеральном этапе.Вместе с тем принято решение, что в 2021 году совместно с ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» организовать совместный конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни на территории столицы, а также разместить часть работ конкурса «Спасем жизнь вместе» на информационном стенде «I Молодежного форума ТиНАО «Территория ЗОЖ».УНК ГУ МВД России по г. Москве