Скоро в телеэфире!

- Туман, ледяной дождь и наводнение на смену морозам и снегопадам. В регионе фиксируют рост ДТП, активисты ОНФ выясняют, кто взвинчивает цены на такси.- Дорожные проблемы, раскопки на автостоянках и влюблённый снежный человек - что обсуждали владимирцы в сети на этой неделе?- Из Москвы к Северному Ледовитому на скутере. Рекордсмен Книги Гиннеса, мотопутешественник Александр Пересвет сделал остановку во Владимире.Итоги пятницы корреспонденты "Вестей" подведут в 21.05 на канале "Россия". Не пропустите!