Из-за ремонтных работ теплосети на улице Луначарского во Владимире без тепла останется почти 50 жилых домов и учреждений. Из-за потепления энергетики возвращаются к устранению дефекта на

Из-за ремонтных работ теплосети на улице Луначарского во Владимире без тепла останется почти 50 жилых домов и учреждений. Из-за потепления энергетики возвращаются к устранению дефекта на магистральном трубопроводе возле дома №13 по улице Луначарского. Работы начались 26 февраля в 10:00, их планируется завершить сегодня в 21:30. В домах Ленинского и Октябрьского районов батареи станут холоднее