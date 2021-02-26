В пресс-службе обладминистрации назвали недостоверной информацию о том, что НКО региона может быть отказано в проведении мероприятий в Областном доме молодёжи на улице Дзержинского,5.

В пресс-службе обладминистрации назвали недостоверной о том, что НКО региона будет отказано в проведении мероприятий в Областном доме молодёжи на улице Дзержинского,5.Как сообщили в "белом доме", это учреждение остаётся главной ресурсной площадкой сферы молодёжной политики, активно работающей с 2017 года. На безвозмездной основе инициативным группам и молодёжным общественным объединениям по-прежнему по заявкам будут предоставляться конференц-залы и зоны мозговых штурмов для проведения различных мероприятий.Только за последние две недели на базе Дома молодёжи состоялся ряд мероприятий с участием общественных объединений и НКО. Так, 13 и 21 февраля Дом НКО провёл семинары по социальному проектированию, 16 февраля НКО «Твой выбор» организовала занятия по изобразительному искусству, 22 февраля областной педагогический отряд «Родник» провёл мозговой штурм по вопросам подготовки к летней оздоровительной кампании, 24 февраля состоялся открытый диалог с представителями молодёжных общественных объединений. На 2 марта запланирована встреча молодёжи с Героем России Владимиром Беловым.Вместе с тем, в настоящее время проходят организационно-штатные мероприятия по формированию Департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области. Часть его работников планируется разместить в помещениях Областного дома молодёжи. Речь идёт исключительно о сотрудниках секторов по работе с НКО и патриотического воспитания, которые будут в ежедневном режиме оперативно проводить очное консультирование представителей НКО и оказывать помощь в организации и проведении молодёжных мероприятий.Во исполнение поручения Президента России создан Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения и НКО Владимирской области, который будет участвовать в реализации регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».