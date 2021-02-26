223 компании из 25 стран мира, несколько сотен международных брендов готовы продемонстрировать свою мощь на 26-ой международной специализированной выставке MODERN BEKERY.

На Владимирском хлебокомбинате состоялась встреча Президента Российского союза пекарей Алексея Лялина и организаторов крупнейшей международной выставки для хлебопекарного и кондитерских рынков "MODERN BEKERY". Что даст участие Владимирской области, и почему это важно?223 компании из 25 стран мира, несколько сотен международных брендов готовы продемонстрировать свою мощь на 26-ой международной специализированной выставке "MODERN BEKERY". В их числе постоянный участник события - группа компаний "Delavant", и прежде всего Владимирский хлебокомбинат.Алексей Лялин, президент Российского союза пекарей, управляющий группой компаний «Delevant” и АО «Владимирский хлебокомбинат»: «Это люди, это программа обучения, должны быть на выставке представлены и ВУЗы, и колледжи, что очень важно, в том и Владимирские колледжи должны быть представлены на этой выставке. Вы видите сколько роботов! Это it-технологии, это новое программное обеспечение, это ингредиенты, это транспорт, и, конечно, это огромное количество технологий различных».Чтобы познакомить организаторов выставки, генерального и коммерческого директоров ООО "Мессе Франкфурт РУС", с "кухней изнутри", им провели экскурсию по Владимирскому хлебокомбинату. На международном конкурсе он ежегодно завоевывал первые места и Гран-при за качество хлебной продукции.Ойген Аллес, генеральный директор ООО «Мессе Франфурт РУС» и Анна Гончарова, коммерческий директор ООО «Мессе Франфурт РУС»: «Для нас это какая-то магия. Супер-интересно, потому что мы же выставочники, мы делаем самую большую выставку в России на эту тему, "MODERN BEKERY", и, конечно, одно дело выставка, а второе, действительно, это увидеть всё в жизни. Мы видим только маленькие кусочки чего-то, а здесь мы видим всё. Мы видим как это соединено в единое целое».В этом году вставка расширяет формат. Российский союз пекарей организует мероприятия на темы будущего хлебопекарных индустриальных предприятий и иодирования хлебопродуктов. Для владимирского предприятия это, в первую очередь, площадка для обмена опытом. Открытие - 23 марта в московском "Экспоцентре".Любовь Истратова, Александр Чунаев«Вести-Владимир»