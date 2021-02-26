Он может стать одной из туристических «фишек» областного центра.

Специалисты «Владимирпассажиртранса» заканчивают работы по реставрации ретро-троллейбуса марки «ЗиУ-9Г», которые ходили по городу Владимиру в 80-90-е годы прошлого столетия. Сообщили в пресс-службе мэрии.Отреставрирован ретро-троллейбус № 206 1992 года выпуска. Внешний вид машины, ее ходовая часть, электроустановка, внутреннее оборудование кабины водителя соответствует исторической правде. При реставрации использовались только оригинальные запасные части и детали. А вот сиденья установили современные, антивандальные.На реставрацию ушло полгода. Ряд оригинальных запасных частей, в частности, по электрооборудованию, удалось найти с большим трудом. Цвет машины выбран красный с белым. Троллейбусы с такой раскраской ходили во Владимире в конце прошлого века:- Думаю, что жители оценят машину, надеюсь, что пассажиры отнесутся к нему аккуратно, - сказал главный инженер предприятия Михаил Сонин.В ближайшее время ретро-троллейбус выйдет в свой первый рейс. Работать он будет на кольцевом маршруте № 8 и может стать одной из туристических «фишек» областного центра.