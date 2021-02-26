Синоптики к утру субботы прогнозируют похолодание и дорога может превратиться в настоящий каток.

Фотографии затопленной Пекинки появились во владимирских пабликах. Видимо, всему виной резкое потепление.Трасса М-7 в низинах превратилась в грязные реки. Водителям приходится снижать скорость до минимальной, и из-за этого образовались значительные пробки. Как сообщают владимирские автомобилисты, на трассе в районе РТС «море с обеих сторон». А между тем синоптики к утру субботы прогнозируют похолодание и дорога может превратиться в настоящий каток.