На улице Большие Ременники во Владимире загорелся деревянный частный дом. Пожар начался ранним утром 26 февраля. Пожарные подоспели вовремя – из дома шёл дым, но открытого пламени не

На улице Большие Ременники во Владимире загорелся деревянный частный дом. Пожар начался ранним утром 26 февраля. Пожарные подоспели вовремя – из дома шёл дым, но открытого пламени не наблюдалось. Огнеборцы эвакуировали из здания 4 человека, никто не пострадал. Сотрудники МЧС потушили возгорание на площади 2 квадратных метра. К тушению пожара привлекалось 13 пожарных и 4