Владимирский филиал “Т Плюс” сообщает о завершении ремонтных работ на теплосети возле дома №13 по улице Луначарского. Дефект энергетики устранили 26 февраля в 19:00, хотя изначально

Владимирский филиал “Т Плюс” сообщает о завершении ремонтных работ на теплосети возле дома №13 по улице Луначарского. Дефект энергетики устранили 26 февраля в 19:00, хотя изначально планировали не раньше 21:30. Сообщается, что трубопровод заполнен и включён в работу. В ближайшее время параметры теплоносителя будут восстановлены до нормативного уровня. Напомним, из-за потепления энергетики смогли вернуться к