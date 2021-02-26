Владимирские НКО попросили покинуть Дом молодёжи. Представители молодёжных и некоммерческих организаций созвали круглый стол, на котором обсудили проблемы взаимодействия с чиновниками из

Владимирские НКО попросили покинуть Дом молодёжи. Представители молодёжных и некоммерческих организаций созвали круглый стол, на котором обсудили проблемы взаимодействия с чиновниками из Белого дома. Главной темой стало выселение из Дома молодёжи на улице Дзержинского некоммерческих организаций. Собравшиеся сообщили, что руководитель департамента молодежной политики Николай Костылев попросил “Дом НКО” освободить несколько кабинетов под сотрудников этой новой