Автор представит свой новый роман «Человек из красного дерева».

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи приглашает горожан на творческую встречу с писателем Андреем Рубановым, которая состоится 4 марта в 18:00.Автор представит свой новый роман «Человек из красного дерева», который вошёл в лонг-лист литературной премии «Национальный бестселлер - 2021».Андрей Рубанов написал более полутора десятков книг и получил ряд престижных литературных наград. Он дважды становился дипломантом премии имени А. и Б. Стругацких за романы «Хлорофилия» и «Живая земля». В 2017 году литератор стал лауреатом премии «Ясная поляна» с романом «Патриот», а в 2019 году лауреатом премии «Национальный бестселлер» с романом «Финист – ясный сокол».По словам издателя Елены Шубиной – это один из немногих современных писателей, который одинаково эффектно и эффективно работает в разных жанрах.«Финист – ясный сокол» покорил не только маститых критиков, но и нашёл живой отклик и в сердцах молодых российских читателей - произведение получило главный приз всероссийской литературной награды «Премия читателя - 2020».«Это накладывает определенную ответственность», - признался писатель во время церемонии вручения награды.К владимирским читателям новый роман Андрея Рубанова приедет буквально «тёпленьким». Он увидит свет в конце февраля.Вот что сам писатель говорит о «Человеке из красного дерева»:«Это мистическая, фантастическая история о том, как наше язычество сопрягается с нашим православным христианством. Сюжет держу в секрете. Все основано на реальном историческом факте. До 1722 года в наших православных храмах стояли статуи, трехмерные скульптуры Христа, Богородицы, всевозможных святых. Им поклонялись наравне с иконами. Но однажды решили, что статуи нельзя, а можно только иконы. Статуи назвали «издолбленными истуканами», вынесли и уничтожили.Сейчас храмовая скульптура уцелела только в музеях, один такой музей есть в Перми, еще несколько статуй — в Новгороде, есть отдельные в других музеях. Однако существуют и исключения, для некоторых особо почитаемых святых, вроде Николая Угодника: в Можайске, в Никольском соборе, есть его резной образ. Обо всем этом подробно написано у меня в романе. В основе его, как я сейчас думаю, находится не новая и, в общем, несложная предпосылка, что мир создается сначала идеологиями, а потом технологиями».Встреча с Андреем Рубановым состоится в корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи на проспекте Строителей, 23.Напоминаем, что в библиотеке соблюдается масочный режим.