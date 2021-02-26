Поборолись за звание кандидат в мастера спорта. Во Владимире прошёл Всероссийский турнир по самбо памяти Владимира Анисимова. Проводятся соревнования уже в 18 раз и с каждым годом добыть

Поборолись за звание кандидат в мастера спорта. Во Владимире прошёл Всероссийский турнир по самбо памяти Владимира Анисимова. Проводятся соревнования уже в 18 раз и с каждым годом добыть победу на ковре сложнее. Ведь победа в состязаниях гарантирует самбисту путёвку на первенство страны. Евгений Борков, главный судья соревнований Большая честь отобраться на первенство России, поэтому сюда