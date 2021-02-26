Школьница оказала сопротивление нападавшему и защитила свое имущество.

Житель Нижнего Новгорода приговорен к реальному сроку лишения свободы за разбойное нападение на школьницу. Сообщили в пресс-службе регионального Следкома.Напомним, 28 августа обвиняемый в целях завладения рюкзаком напал в городе Владимире на 14-летнюю девочку.Школьница оказала сопротивление нападавшему и защитила свое имущество, в котором находились, в том числе, личные вещи, ключи от квартиры и денежные средства.Учитывая активное противодействие девочки и дневное время суток, мужчина испугался, сел в машину и скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан на территории Нижегородской области.Вину в содеянном признал. По ходатайству следователя СК России обвиняемый заключен под стражу.Учитывая все обстоятельства уголовного дела, суд назначил мужчине 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.