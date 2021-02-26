В зале учреждения появится специальное место, где медийные личности региона будут расставлять свои любимые книги.

2 марта в 14.00 во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи стартует новый интерактивный проект «Моя книжная полка».В зале учреждения появится специальное место, где медийные личности региона будут расставлять свои любимые книги. Читатели библиотеки смогут познакомится с литературными предпочтениями известных людей области.Первой заполнит книжную полку директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Она выставит произведения в соответствии с собственным представлением расположения книг – по теме, жанрам и эмоциональному воздействию, а также поделится личными историями, которые связаны с тем или иным изданием.