Ситуация в учреждениях образования остается стабильной.

По информации департамента образования, к 25 февраля коронавирусом болеют 97 школьников и 38 педагогов. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Беляева.«Из-за ковида на карантин закрыта Добрятинская школа в Гусь-Хрустальном районе. Карантин также введён отдельных классах 13 общеобразовательных учреждений: 8 – в городе Гусь-Хрустальном, 2 – в Селивановском, по 1 – в Вязниковском, Гусь-Хрустальном районах и Муроме», - уточнила Ольга Александровна.Плановые каникулы начались в 29 школах, из них 15 – в Коврове, 10 – в Камешковском районе и 4 – во Владимире.В детских садах частично закрыты на карантин 12 групп в 10 дошкольных организациях, из них в 6 расположены в городе Гусь-Хрустальный, по 1 – в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Киржачском районах и в Муроме. Полностью из-за COVID-19 закрыт детский сад №22 села Денятино.