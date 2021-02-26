При этом 30 территорий могут оказаться отрезаны от внешнего мира.

В ГУ МЧС России по Владимирской области состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. С докладом по подготовке к половодью выступил замначальника управления полковник Пётр Николаевич Денисов.В регионе при осложнении обстановки в зоны возможного подтопления могут попасть 22 населённых пункта в 14 районах, а также 28 участков автомобильных дорог. При этом 30 территорий могут оказаться отрезаны от внешнего мира.Для минимизации рисков нарушения жизнеобеспечения рассматривается возможность заблаговременной выплаты пенсий, подготовка ФАПов, больниц, запасов медикаментов и продуктов питания.Для обеспечения безопасного ледохода запланирована распиловка льда в Вязниковском районе, его чернение в Кольчугинском районе, расчистка русел рек.Мониторинг паводковой обстановки ведут 11 гидропостов, 16 водомерных линеек. Авиамониторинг будет осуществляться с помощью трёх квадрокоптеров и вертолёта МЧС.