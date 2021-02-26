Половодье близко. Во Владимирской области 30 населённых пунктов может быть отрезано водой от большой земли. В МЧС проверили готовность региона к весеннему половодью. Сообщается, что

Половодье близко. Во Владимирской области 30 населённых пунктов может быть отрезано водой от большой земли. В МЧС проверили готовность региона к весеннему половодью. Сообщается, что подтопленными могут оказаться 22 населённых пункта в 14 муниципальных образованиях, а также 28 участков автомобильных дорог. Органы местного самоуправления планируют мероприятия по минимизации рисков нарушения жизнеобеспечения. В частности, это рассмотрение