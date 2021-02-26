Департамента труда и занятости населения подвёл итоги работы за 2020 год.

Департамента труда и занятости населения подвёл итоги работы за 2020 год. Во время пандемии, с 1 апреля по 1 октября, уровень безработицы во Владимирской области вырос в 4,5 раза. К концу коронавирусного года показатель удалось снизить с 31 тысячи до 25 тысяч человек.По информации службы занятости, сейчас на «бирже труда» числится 19600 жителей региона.Напомним, что губернатор Владимир Сипягин перед ведомством задачу снизить уровень безработицы к доковидному уровню.«Уже в январе мы трудоустроили более 1300 человек. В феврале — более 2000», - отметил директор департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.Сейчас центры занятости назначают владимирцам, идущим на временные общественные работы, дополнительные выплаты - до 6 тысяч рублей. Также по 3 тысячи рублей выплачивается на детей безработных граждан.Максимальный размер пособия составляет 12 130 рублей, минимальный – 1500. Ранее работавшие граждане могут получать его до шести месяцев, а люди предпенсионного возраста — до года.Интересно, что более 3 тысяч , когда человек после трудоустройства не сообщал в ЦЗН о том, что он нашёл работу. Таким образом, незаконно было выплачено свыше 24 млн рублей. При этом 11 млн рублей уже вернулись в бюджет без судебных разбирательств. По фактам мошенничества с пособиями возбуждено 13 уголовных дел.«Более 1000 человек в прошлом году прошли переобучение. Половина из них уже нашла работу. Ещё 136 безработных воспользовались возможностью создать собственный бизнес», - гласит отчёт департамента.