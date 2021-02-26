Ежегодно планируется закупать по 20 комплексов.

Во Владимирской области до конца 2024 года количество комплексов фотофиксации на дорогах увеличится до 133. Ежегодно планируется закупать по 20 комплексов. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Новые камеры к концу года появятся на двух региональных автомагистралях, а также в Александрове, Гусь-Хрустальном, Камешкове, Киржаче, Коврове, Покрове, Собинке и Струнине. Их установят на наиболее опасных и аварийных участках. Список согласован с региональным ГИБДД.За 2020 год во Владимирской области комплексы выявили более 1,5 млн нарушений. Удалось ликвидировать 18 очагов аварийности.