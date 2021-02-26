ЗакСобрание поддержит развитие Гусь-Хрустального района. В посёлке Уршельском с рабочей поездкой побывал председатель облпарламента, секретарь регионального отделения партии «Единая

ЗакСобрание поддержит развитие Гусь-Хрустального района. В посёлке Уршельском с рабочей поездкой побывал председатель облпарламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Киселёв. Ему показали гордость Уршельского – современный киноконцертный зал, строящийся банно-спортивный комплекс, среднюю общеобразовательную школу. В ней учатся 439 ребят. За последние 10 лет отсюда выпустились 36 медалистов. Школа обеспечена современным оборудованием и высокоскоростным