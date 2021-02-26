На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией(38 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 13 сл. в Муромском, 10 сл. в Александровском, 9 сл. в Ковровском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Киржачском, 5 сл. в Петушинском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Селивановском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Суздальском, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 166 случаев заболевания (6048 сл. в г. Владимире, 3401 сл. в Гусь-Хрустальном, 2977 сл. о. Муром, 1967 сл. в Ковровском, 1689 сл. в Александровском, 1615 сл. в Петушинском, 1234 сл. в Юрьев-Польском, 1187 сл. в Вязниковском, 1075 сл. в Кольчугинском, 978 сл. в Суздальском, 900 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 718 сл. в Меленковском, 716 сл. в Киржачском, 614 сл. в Камешковском, 595 сл. в Селивановском, 409 сл. в Судогодском, 348 сл. в г. Радужном