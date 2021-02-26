В этой сфере за январь 2021 года выявлено 241 нарушение (2020 год - 3 339), внесено 49 представлений (889), к дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц (708), принесено 56 протестов (203).

В этой сфере за январь 2021 года выявлено 241 нарушение (2020 год - 3 339), внесено 49 представлений (889), к дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц (708), принесено 56 протестов (203).Несмотря на проделанную большую надзорную работу, факты неисполнения законодательства продолжают иметь место, было заявлено на в прокуратуре области на межведомственном совещании по проблемным вопросам исполнения законодательства о переселении граждан из аварийного жилья, проведении капитального ремонта домов. Прежде всего, это относится к органам местного самоуправления, неудовлетворительно реализующим полномочия в данной сфере.В каждом районе муниципалитетами не обеспечивалось надлежащее функционирование жилищных и межведомственных комиссий по оценке жилых помещений, пресечены факты длительного бездействия при рассмотрении заявлений о признании домов непригодными для проживания, граждан нуждающимися в новом жилье, принятия необоснованных решений, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Также выявлены нарушения в деятельности Инспекции государственного жилищного надзора области. Отмечено отсутствие ее взаимодействия с другими заинтересованными органами, контроля за деятельностью межведомственных комиссий, непринятие мер по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.