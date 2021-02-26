Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги работы депутатского корпуса в феврале. Самым важным законом уходящего месяца он назвал инициативу о запрете высаживать детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги работы депутатского корпуса в феврале. Самым важным законом уходящего месяца он назвал инициативу о запрете высаживать детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта.Теперь требование о том, что не оплативший проезд пассажир должен выйти на ближайшей остановке, не распространяется на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых, отметил спикер.Недопустимо оставлять ребенка одного на дороге из-за неоплаченного проезда, уверен Володин. "Это создает угрозу его жизни и здоровью", – подчеркнул председатель ГД.Также Володин отметил работу думского комитета по труду, социальной политике и делам ветераном. Его члены работали над вопросами отпусков для многодетных семей, увеличения пенсий родителям инвалидов с детства.Самыми активными депутатами председатель ГД назвал Василия Пискарева ("Единая Россия"), Николая Осадчего (КПРФ), Андрея Свинцова (ЛДПР) и Михаила Емельянова ("Справедливая Россия").Напомним, что в январе самым важным Володин назвал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США. "Если бы договоренность о его продлении на пять лет не была достигнута, поддержание глобальной стратегической стабильности было бы поставлено под угрозу", – отмечал спикер Госдумы.