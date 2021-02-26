Он купил их на Авито за 33 тысячи рублей.

В Муроме 25-летнего местного жителя оштрафовали за использование поддельного водительского удостоверения.Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, 15 октября 2020 года на сайте «Авито» он за 33 тысячи рублей купил у незнакомого гражданина права категории «В, В1, М». Однако попользоваться липовым документом получилось всего две недели. Подделка вскрылась 30 октября при предъявлении «левого» удостоверения инспектору ГИБДД.Нарушитель полностью признал свою вину. В результате суд оштрафовал муромлянина на 20 тысяч рублей. Подделку изъяли и уничтожили.