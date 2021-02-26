С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18318 человек. Врачам удалось поставить на ноги 15841 пациента. В стационарах лежит 401 житель, из них 234 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1894 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 33 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 95 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух женщин 59 и 84 лет и мужчину 61 года, у которых течение COVID-19 было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У мужчины 49 лет заболевание коронавирусной инфекцией протекало на фоне тяжелого аутоимунного заболевания.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 10 костромичам. Шесть инфицированных прибавилось в Шарье. Три – в Нерехте. По два новых пациента с ковидом выявлено в Солигаличе и Поназыревском районе. По одному – в Парфеньево, Островском, Волгореченске, Вохме, Кологриве, Боговарово, Павино, Чухломском, Буйском и Костромском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18318 человек. Врачам удалось поставить на ноги 15841 пациента. В стационарах лежит 401 житель, из них 234 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1894 заболевших.