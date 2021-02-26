Всего с начала пандемии инфекция выявлена у 27 166 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 26 февраля, во Владимирской области подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 38 жителей, заболевших Covid-19. Ещё 16 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 13 - в Муромском, 10 - в Александровском, 9 - в Ковровском районах. По 6 пациентов с COVID-19 прибавилось в Меленковском и Киржачском, по 5 - в Петушинском и Юрьев-Польском, по 4 - в Селивановском и Камешковском районах. Ещё 3 случая ковида выявлено в Собинском и Суздальском, по 2 - в Судогодском и Кольчугинском районах. По одному заболевшему диагностировано в Вязниковском районе и в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 166 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.