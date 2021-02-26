В 1966 году журнал Советский экран признал Иннокентия Смоктуновского лучшим актером. Чуть ранее свет увидела комедия Берегись автомобиля!, в которой артист сыграл Юрия Деточкина.

В 1966 году журнал "Советский экран" признал ИннокентияСмоктуновского лучшим актером. Чуть ранее свет увидела комедия "Берегисьавтомобиля!", в которой артист сыграл Юрия Деточкина.Персонажа Смоктуновского – страхового агента, крадущегомашины, приобретенные на нетрудовые доходы, создали драматург Эмиль Брагинскийи режиссер Эльдар Рязанов. Сценарий фильма "Берегись автомобиля" был основан на популярной в то время байке о водителе, который отправлял деньги отпохищенных транспортных средств детским домам. Писатель и кинематографист пыталисьотыскать этого современного Робина Гуда, но запросы в суды, правоохранительныеорганы и юридические конторы ничего не дали.В Госкино историю об угонщике машин раскритиковали.Режиссеру Рязанову с трудом удалось добиться разрешения на съемки. В роли ЮрияДеточкина создатели картины хотели видеть Юрия Никулина. Актер согласилсяперевоплотиться в угонщика и даже получил водительские права, однако незадолгодо старта работы его отправили в длительные гастроли. Тщетно ЭльдарАлександрович обивал пороги чиновников. Настаивая, режиссер вызывал сильное раздражение у людей в кабинетах. В итоге Комитет по кинематографии заморозилкартину.Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов не собирались сдаваться, они пошли на хитрость. Режиссер и драматург преобразовали сценарий "Берегисьавтомобиля" в повесть. В 1964 году она вышла на страницах издания "Молодаягвардия". Спустя время Брагинский и Рязанов предложили киностудии "Мосфильм" экранизацию. Так как материал уже был опробован на публике, эта уловка сработала.На роль Юрия Деточкина Эльдар Рязанов пробовал ОлегаЕфремова и Леонида Куравлева, однако не посчитал их идеальными кандидатами.Режиссер решил вновь попытать счастье с Иннокентием Смоктуновским, которыйранее давал согласие на съемки, однако внезапно передумал.По словам Эльдара Александровича, он был вынужден "соблазнять" актера, обещая золотые горы. Кинематографисту пришлось проделать долгий путь, чтобы лично пообщатьсясо Смоктуновским. Рязанов приехал в жуткую непогоду на дачу артиста вЛенинградской области. Иннокентию Михайловичу такое внимание режиссерапольстило, и он ответил согласием. Опасаясь, что артист вновь передумает,кинематографист заставилСмоктуновского написать расписку, которая, к слову, сохраниласьв архиве до наших дней.Большинство трюков в фильме "Берегись автомобиля" выполнял каскадерАлександр Микулин. На площадке он вытворял невероятные вещи, ни разу неповредив машину. Микулин даже царапины не оставил на доверенной ему "Волге".В своей книге "Неподведенные итоги" Эльдар Рязанов вспомнил, как вкаждом втором дубле он садился в авто к каскадеру и испытывал все фокусы насебе. Так Микулин тестировал режиссера на прочность.Ради Эльдара Рязанова актриса Ольга Аросева, сыгравшая вфильме "Берегись автомобиля" избранницу центрального персонажа, получила дипломводителя троллейбуса. На съемках актриса сама управляла транспортным средствомв плотном дорожном потоке.Добавим, что фразу "Здравствуй, Люба, я вернулся" ИннокентийСмоктуновский говорил на самом деле Эльдару Рязанову, который сменял ОльгуАросеву в водительском кресле. Актер отыгрывал этот эпизод дубль за дублем, ноу него ничего не получалось. В итоге у исполнителя роли Деточкина сдали нервы.Он заявил, что ничего не сможет сыграть пока перед ним "физиономия" режиссера.Интересные факты о фильме "Берегись автомобиля"В 1966 году фильм Эльдара Рязанова "Берегисьавтомобиля!" посмотрели 29 миллионов человек.Фильм планировали снимать в жанре вестерна, однако впроцессе написания сценария от этой идеи отказались. Такая трактовка истории непозволила бы раскрыть персонажей в достаточной мере.Картина имела рабочее название "Угнали машину".