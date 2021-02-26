Ледяное царство появилось на улице Чайковского. Там возвели замок изо льда.

Ледяное царство появилось на улице Чайковского. Там возвели замок изо льда.Стены замка собраны примерно из ста ледяных кирпичиков. Они покрашены разноцветной краской. Охраняет ледяной дворец рыцарь в доспехах. А возле замка - снежный пиратский корабль со штурвалом и пушками - по бокам. Внутри можно даже присесть. Правда, трон не такой царственный, как крепость. Кстати, уже завтра её может взять штурмом плюсовая температура. Синоптики обещают до 5 градусов выше нуля.