Женский футбол. – диковинный вид спорта для Владимирской области? Легко ли развивать это направление игры с мячом, когда и привычный мужской футбол в 33 регионе не на первых ролях. Тем не

Женский футбол. – диковинный вид спорта для Владимирской области? Легко ли развивать это направление игры с мячом, когда и привычный мужской футбол в 33 регионе не на первых ролях. Тем не менее, в нашем городе есть энтузиасты, которые всей душой радеют за то, чтобы понятие женщина-футболистка было актуально и для Владимира.