Департамент природопользования посчитал, что противоправные действия со стороны регоператора отсутствуют.

В Октябрьском суде состоялось очередное заседание к регоператору второй зоны. Общественники требуют признать незаконными, так как услуги были выполнены не в полном объеме.Алексей Смирнов, представитель общественной организации «Народный контроль»: «Департаментом регулирования тоже подтверждено, что объем обработки на 20 год выполнен в объеме 8 тысяч тонн вместо 38 тысяч тонн. А в тарифы заложена полностью сумма, которую мы оплатили. Так вот мы не требуем перерасчета, мы просим считать действия «Биотехнологии» не выполненными в полном объеме».В качестве третьего лица "Народный контроль" пригласил представителей департамента природопользования. Но департамент посчитал, что противоправные действия со стороны регоператора отсутствуют. Напомним, согласно территориальной схеме, «Биотехнологии» должны были в прошлом году обработать тридцать восемь тысяч тонн мусора. Но обработали лишь восемь тысяч тонн. А договор с мусоросортировочной станцией компания заключила лишь во втором квартале 2020 года. По подсчетам «Народного контроля» жители второй зоны переплатили регоператору 47 миллионов рублей. Так ли это, и ждать ли жителям перерасчета, возможно, станет известно 25 марта. На очередном заседании суда.