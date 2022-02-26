Мы привыкли к тому, что здоровый образ жизни - это хорошо. Мы относим к нему заботу о теле,...

Мы привыкли к тому, что здоровый образ жизни - это хорошо. Мы относим к нему заботу о теле, правильное питание, спорт. А что вы думаете о здоровом образе общения? Как бороться с бранной речью, разбиралась в вопросе Любовь Клюквина.Мат - смысловой токсин. Сродни алкоголю и курению, - считают филологи. Обсценная лексика "отравляет" соцсети, Ютуб, вторгается в нашу жизнь через экраны телевизоров. Неприличные словесные каламбуры неприкрыто прячутся в песнях всеми известных исполнителей. Все, как говорится, ради хайпа."Запреты, как правило, не работают", - рассуждает владимирский психолог Виктор Лимонов. Мат в соцсетях в России власти запретили ещё год назад. Площадки обязаны удалять нецензурщину, иначе получат штраф. Однако, писаных правил оказывается недостаточно.Виктор Лимонов, психолог-практик: «Были четкие "Кодекс чести офицера", "Кодекс дворянской чести". И тогда, действительно, можно было говорить об интеллигенции. Потому что, если человек выходил за рамки этого кодекса, с ним не здоровались, его не принимали в каких-то значимых домах. Я в свое время был комсомольцем. Такие вещи могли закончиться тем, что молодого человека вызывали на комсомольское собрание. Получается, что, когда публичные люди, будь то блогеры, будь то спикеры, начинают использовать в своей речи мат, - эти люди просто должны себя вычеркнуть из списка интеллигенции»Производные от четырех основных корней бранных слов, запрещенных Роскомнадзором, исследователи находят ещё на берестяных грамотах 12-го века. Какое-то время считалось, что мат использовали в языческих обрядах или завезли во время монгольского ига, но подтверждения эти версии не нашли. Интересно, что слово "брань" происходит от "браного поля", а "мат" от сокращения - "посылать к матери". Некоторые из ругательств раньше бранными не были: слово на букву "б" означало распутную женщину, эвфемизм этого слова, "блин", означал "пустяк", а самое короткое нецензурное слово могло означать - "побег" или "кол".Виктор Лимонов, психолог-практик: «Чем сильнее эмоции, тем меньше сила нашего критического сознания. Мы все люди, человеки. И иногда это слово может у нас выйти неосознанно».Язык телесного низа встречается в словарях и сборниках 90-х: "Заветных сказках" Афанасьева, "Русском эротическом фольклоре". Самый подробный словарь мата составил Алексей Плуцер-Сарно. Ещё один - "Словарь бранных слов и выражений в русской литературе" - составлен по литературным текстам от Баркова до Пушкина. Александр Сергеевич, кстати, о своих дерзких строках впоследствии сильно пожалел.Виктор Лимонов, психолог-практик: «Озорство и хулиганство - это все-таки такая детская специфика поведения. Пушкин, как гений, как великий поэт, видимо, хотел тут просто похулиганить, как ребенок. А когда человек, используя мат, пытается всем сказать: "А я могу нарушить моральные устои, а мне это позволено." Т.е. он как бы ставит себя над моралью. Насколько это правильно? Ну, я считаю, нет."Екатерина Кузнецова, доцент кафедры русского языка ВлГУ, кандидат филологических наук: «В некоторых стихах Пушкина, Маяковского, Есенина встречались подобные слова, но они не публиковались в открытой печати, повсеместно. Когда мы говорим о сегодняшней речевой ситуации, эти слова встречаются намного чаще. Но при этом, мы со студентами отмечаем такую ситуацию, что человек, который не использует не нормативную лексику в соцсетях, блогах, наоборот становится неким образцом».Современный лингвист, главред портала Грамота.ру Владимир Пахомов считает, что мат должен оставаться в межличном общении и не доходить до ушей тех, кому не предназначался, особенно до детей. Психолог же напоминает: сквернословие чаще всего просто привычка.Виктор Лимонов, психолог-практик: «Работа с любой привычкой - это сначала начать замечать, как вы правильно сказали, а потом начинать себя переучивать. Вы начинаете действовать по-другому. Потом вам все реже придется себя отслеживать».Екатерина Кузнецова, доцент кафедры русского языка ВлГУ, кандидат филологических наук: «Мы имеем дело с ситуацией сродни ситуации со словами паразитами, т.е это момент, когда человек заполняет паузы, момент, когда он подбирает слова, нецензурной бранью. Как с этим справляться? Ничего, кроме чтения, ещё не придумали, но при этом не нужно думать, что читать нужно только Толстого и Достоевского».Представление о стилях языка сместилось, - считает филолог. Средний стиль становится высоким, а низший - средним. От себя рекомендует книги Валентина Распутина, Евгения Водолазкина, Алексея Варламова и всех, кто придется вам по душе. Ведь именно от взрослых зависит то, как будет общаться ребенок.Екатерина Кузнецова, доцент кафедры русского языка ВлГУ, кандидат филологических наук: «Хороший подход - не обращать внимание на эти слова в речи детей и не заострять их на том, что это это смешно, что ребенок сейчас использовал не нормативную лексику. Он же ничего не понимает. Нет. Лучше...разговаривать с ним, что это слова плохие»."Жрать, кушать и вкушать?" - сделать правильный выбор между такими словами поможет сказочный подход - с делением слов на Медное, Серебряное и Золотое царства. Советует владимирский консультант по вопросам детского воспитания Илья Черков. Он разработал 8 принципов, которые помогут ребенку избавиться от сквернословия. Лекцию можно найти на его странице ВКонтакте.Илья Черков, семейный консультант по воспитательным вопросам города Владимира: «Сейчас большая проблема у ребят - это онлайн-игры. Вот я последнюю вставочку сделал. "Злато" - золотое царство, серебряное царство - это "золото", и медное царство - "голда". Когда играют в онлайн-игры, говорят: "Дай мне голда". И вот на переменах так общаются. Имейте ввиду, у них будет свой сленг. Его труднее ещё будет из лексикона выгнать».Жить в драгоценном царстве слов вам желают Любовь Клюквина, Андрей Синягин и Вести-Владимир.